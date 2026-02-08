Размер шрифта
Общество

В России изменят правила увольнения мигрантов

ТАСС: с 1 марта в России расширят основания для увольнения иностранцев
Alliance Images/Shutterstock/FOTODOM

С 1 марта в России хотят расширить перечень оснований для увольнения иностранных работников. Работодатели смогут расторгать трудовые договоры с мигрантами в случае введения региональных ограничений на привлечение иностранной рабочей силы, следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

Трудовой кодекс предусматривал возможность прекращения трудового договора с иностранным гражданином только при установлении ограничений на федеральном уровне. Теперь к таким основаниям добавлены решения региональных властей.

В пояснительных материалах к поправкам в закон отмечается, что в 2025 году подобные ограничения вводились, в частности, в Московской области, Краснодарском крае, Новгородской и Нижегородской областях. Региональные нормативные акты запрещали привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в отдельных сферах экономики.

При этом работодатели оказывались в правовой ловушке: с одной стороны, за нарушение региональных запретов им грозили штрафы до 1 млн рублей или приостановление деятельности, с другой — увольнение иностранного сотрудника могло быть признано незаконным со всеми вытекающими последствиями.

Предложенные изменения, как подчеркивается в документе, устранят этот правовой пробел и приводят трудовое законодательство в соответствие с региональной практикой регулирования миграционной занятости.

Ранее ЛДПР предложила запретить мигрантам менять работу в течение первого года.
 
