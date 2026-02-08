Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

В Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам

В Богородске девочка пришла в школу с ножом и угрожала двум одноклассницам
Shutterstock

В Богородске Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Об инциденте в ведомстве узнали из социальных сетей, следует из сообщения. Доклад от главы Следственного управления Следственного комитета по региону Айрата Ахметшина ждет глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

О происшествии сообщал местный телеканал.

«Школьница принесла в школу нож, обманом заманила двух девочек в тихое место и стала им этим ножом угрожать. Одной из девочек удалось сбежать и позвать учителей на помощь», — рассказали там.

Все произошло еще 26 января. В редакцию обратились родители школьников, уточнили журналисты.

Накануне 15-летний подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление. Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее сообщалось, что напавший на студентов-медиков в Уфе выкрикивал националистические лозунги.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!