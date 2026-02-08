В Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам

В Богородске девочка пришла в школу с ножом и угрожала двум одноклассницам

В Богородске Нижегородской области девочка принесла в школу нож и угрожала двум одноклассницам. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Об инциденте в ведомстве узнали из социальных сетей, следует из сообщения. Доклад от главы Следственного управления Следственного комитета по региону Айрата Ахметшина ждет глава федерального ведомства Александр Бастрыкин.

О происшествии сообщал местный телеканал.

«Школьница принесла в школу нож, обманом заманила двух девочек в тихое место и стала им этим ножом угрожать. Одной из девочек удалось сбежать и позвать учителей на помощь», — рассказали там.

Все произошло еще 26 января. В редакцию обратились родители школьников, уточнили журналисты.

Накануне 15-летний подросток напал с ножом на студентов, проживающих в общежитии Башкирского государственного медицинского университета. Сообщалось о шести пострадавших, в их числе двое полицейских и сам нападавший, который при задержании оказал сопротивление. Ректор Башкирского медицинского университета уточнил, что при нападении пострадали четверо индийских студентов. Возбуждено уголовное дело о покушении.

Ранее сообщалось, что напавший на студентов-медиков в Уфе выкрикивал националистические лозунги.