Бабиш: заключить мир на Украине можно было вскоре после начала конфликта

Заключить мир на Украине можно было вскоре после начала российско-украинского конфликта, заявил в интервью TN.cz премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, соглашение о мире было близко уже в апреле 2022 года. Бабиш утверждает, что на договоренности повлиял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который был заинтересован в продолжении конфликта.

Бабиш заявил, что боевые действия необходимо завершить, потому что страдают люди. По его словам, в ходе переговоров, которые идут сейчас, должно быть найдено решение.

Первые переговоры между Россией и Украиной после начала СВО состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта того же года делегации стран встретились в Стамбуле для обсуждения проекта соглашения, однако вскоре украинские власти отказались от переговоров.

СМИ связывали такое решение с прошедшей «тайной встречей» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Киеве 9 апреля 2022 года. Предполагалось, что Джонсон тогда отговорил украинского президента от переговоров, и соглашение между Москвой и Киевом не было подписано в Стамбуле.

