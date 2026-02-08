Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Премьер Чехии рассказал, когда можно было заключить мир на Украине

Бабиш: заключить мир на Украине можно было вскоре после начала конфликта
Ondrej DemI/IMAGO/Global Look Press

Заключить мир на Украине можно было вскоре после начала российско-украинского конфликта, заявил в интервью TN.cz премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По его словам, соглашение о мире было близко уже в апреле 2022 года. Бабиш утверждает, что на договоренности повлиял бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который был заинтересован в продолжении конфликта.

Бабиш заявил, что боевые действия необходимо завершить, потому что страдают люди. По его словам, в ходе переговоров, которые идут сейчас, должно быть найдено решение.

Первые переговоры между Россией и Украиной после начала СВО состоялись 28 февраля 2022 года в Гомеле. В конце марта того же года делегации стран встретились в Стамбуле для обсуждения проекта соглашения, однако вскоре украинские власти отказались от переговоров.

СМИ связывали такое решение с прошедшей «тайной встречей» бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Владимира Зеленского в Киеве 9 апреля 2022 года. Предполагалось, что Джонсон тогда отговорил украинского президента от переговоров, и соглашение между Москвой и Киевом не было подписано в Стамбуле.

Ранее на Западе сочли «поразительной» позицию Германии по переговорам с РФ.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!