«Бунтарь без причины». 95 лет назад родился актер Джеймс Дин

В этот день исполняется 95 лет со дня рождения американского актера Джеймса Дина. Хотя артист прожил всего 24 года, он стал культурной иконой своего поколения.

Джеймс Байрон Дин родился 8 февраля 1931 года в Марионе, штат Индиана, в семье Милдред Мари Уилсон и Уинтона Дина, фермера, ставшего зубным техником. Позже они переехали в Санта-Монику в Калифорнии. Когда мальчику было девять лет, его мать умерла от рака. Уинтон Дин не справлялся одновременно с воспитанием сына и работой, а потому отдал ребенка на попечение своей сестры и ее мужа.

Окончив школу, молодой человек поступил на факультет права в Санта-Монике, однако вскоре он перевелся в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, сменив специальность на театральное искусство.

«Решение стать актером никогда специально не принималось. Вся моя жизнь — это драматическое выражение», — говорил артист.

Позже Дин бросил университет, сосредоточившись на актерской карьере. В 1951 году он переехал в Нью-Йорк, где начал сниматься в различных шоу. Карьера Дина резко ускорилась после исполнения роли Багира в бродвейской постановке «Безнравственный». Она привлекла внимание режиссера Элиа Казана, который пригласил 23-летнего актера на главную роль в фильме «К востоку от рая».

Второй фильм Дина, «Бунтарь без причины» режиссера Николаса Рэя, навсегда закрепил его образ в американской культуре как разочарованного подростка в красной куртке Джима Старка. Третьим и последним стал «Гигант» режиссера Джорджа Стивенса по роману Эдны Фербер, где Дин сыграл бунтаря-ковбоя Джетта Ринка, разбогатевшего после нахождения нефти.

30 сентября 1955 года, в возрасте 24 лет, Джеймс Дин погиб в автокатастрофе, когда ехал на своем Porsche 550 Spyder. На пересечении шоссе 41 и 466 автомобиль Ford Tudor внезапно повернул налево, пересекая путь Дина. В результате лобового столкновения актер получил множественные травмы и скончался почти мгновенно.

В 1957 году Дин стал единственным актером в истории, который был посмертно удостоен двух «Оскаров».
 
