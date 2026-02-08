Размер шрифта
Общество

Москвичам пообещали плюсовую температуру ко Дню всех влюбленных

Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве до 1°C к 14 февраля
Nitr/Shutterstock/FOTODOM

К следующим выходным в Московском регионе потеплеет до 1°C, прогнозирует российский Гидрометцентр.

Там рассказали, что до середины недели жителей столицы и Московской области ожидает облачная погода с прояснениями, небольшим снегом в некоторых районах и гололедицей. Днем в Москве будет от -11°C до -7°C, а в Подмосковье — от -14°C до -7°C. В ночное время столбики термометров в области могут опуститься до -21°C, а в столице — до -18°C.

Согласно прогнозу, с четверга, 12 февраля, погода будет облачной и снежной, а днем потеплеет до -7...-2°C, а на следующий день температура поднимется до -4...1°C.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что на второй неделе февраля москвичей ожидают мягкие морозы. По ее словам, температура существенно не поменяется и будет на несколько градусов выше, чем 7 и 8 февраля, но на погоду повлияет рост атмосферного давления.

Ранее женщина забыла закрыть кран с водой и превратила район в каток.
 
