Зеленский запросил у Парижа принять меры для обеспечения обороноспособности Украины

Le Monde: Зеленский на встрече с главой МО Франции выдвинул новые требования
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой минобороны Франции Катрин Вотрен выдвинул пакет очередных требований. Об этом сообщает Le Monde.

В публикации отмечается, что на встрече стороны обсуждали срочные меры, которые необходимо принять для обеспечения обороноспособности Украины. Прежде всего под этим подразумевалась противовоздушная оборона.

Также Зеленский указал на необходимость военной авиации для украинской стороны и попросил Францию увеличить совместные усилия по обороне для укрепления стран Европы. Президент Украины рассказал Вотрен о проблемах с электроснабжением на большей части территории страны.

До этого сообщалось, что Euroclear перечислит в фонд для Украины часть доходов от заблокированных российских активов в размере €1,4 млрд.

После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них находятся в бельгийской Euroclear. Еще примерно €20 млрд — во Франции, а остальная часть — в Люксембурге и Германии. При этом €28 млрд замороженных активов принадлежат частным инвесторам.

Ранее Зеленский раскритиковал Запад за задержку поставок Patriot.
 
