«Дело касается действий президента». В США разгорается шпионский скандал

Агентство национальной безопасности США весной 2025 года зафиксировало телефонный разговор между лицом, связанным с иностранной разведкой, и человеком из окружения Дональда Трампа. Адвокат информатора утверждает, что директор национальной разведки США Тулси Габбард после получения этих сведений заблокировала их распространение и передала материалы главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. В офисе Габбард эти обвинения отрицают.

Агентство национальной безопасности (АНБ) выявило «необычный телефонный разговор» между представителем иностранной разведки и лицом, близким к президенту США Дональду Трампу. Об этом британской газете The Guardian сообщил адвокат информатора Эндрю Бакай.

По его словам, сведения об этом разговоре были оформлены в виде «крайне секретного сообщения» и доведены до директора национальной разведки США Тулси Габбард. Однако, утверждает Бакай, вместо стандартного распространения информации внутри АНБ Габбард распорядилась передать бумажную копию отчета главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

На следующий день после встречи с Уайлз, по утверждению адвоката информатора, Габбард уведомила сотрудников АНБ о запрете на разглашение полученных разведданных и поручила передавать всю информацию по этому эпизоду исключительно в ее офис.

Пресс-секретарь управления директора национальной разведки США отрицает обвинения в адрес Габбард.

«Это ложь. Каждое действие директора национальной разведки Габбард полностью соответствовало ее законным и установленным законом полномочиям, и эти политически мотивированные попытки манипулировать совершенно секретной информацией подрывают важнейшую работу по обеспечению национальной безопасности, которую ежедневно выполняют американцы в разведывательном сообществе», — говорится в заявлении офиса.

Жалоба информатора

По словам Бакая, информатор, которому стали известны детали перехваченного АНБ телефонного разговора, 17 апреля обратился в офис генерального инспектора разведывательного сообщества.

Он заявил, что Тулси Габбард препятствовала передаче и распространению секретной информации.

21 мая, утверждает адвокат, информатор подал официальную жалобу на действия главы национальной разведки.

Исполняющая обязанности генерального инспектора Тамара А. Джонсон отклонила жалобу по истечении 14-дневного срока рассмотрения. В письме от 6 июня она указала, что «генеральный инспектор не смогла определить, являются ли представленные обвинения заслуживающими доверия».

Совершенно секретный характер материалов

Офис Тулси Габбард впервые публично подтвердил получение жалобы в письме, направленном законодателям на этой неделе во вторник, на следующий день после публикации материала The Wall Street Journal о существовании секретного документа. Письмо было размещено в официальном аккаунте управления директора национальной разведки в соцсети X. В нем также утверждается, что генеральный инспектор не уведомил Габбард о ее обязанностях по передаче жалобы в Конгресс.

Бакай заявил, что управление директора национальной разведки объясняло задержку в обмене разведывательной информацией несколькими причинами.

По его словам, в их числе назывались совершенно секретный характер материалов, приостановка работы федерального правительства осенью, а также отсутствие уведомления со стороны офиса генерального инспектора о процедуре направления жалобы в Конгресс.

По данным The Guardian, среди американских законодателей нет единой позиции как относительно законности действий Габбард, так и относительно достоверности жалобы информатора.

«Затрагивает национальную безопасность»

Содержание самой жалобы по-прежнему в значительной степени остается неизвестным. Эндрю Бакай заявил, что офис Тулси Габбард отредактировал большую часть документа, который был передан членам комитетов по разведке, сославшись на привилегию исполнительной власти.

«Я не знаю содержания жалобы, но, воспользовавшись правом на неприкосновенность исполнительной власти, они указывают на то, что дело касается действий президента», — сказал адвокат.

3 февраля Бакай повторно направил запрос в офис директора национальной разведки с просьбой разъяснить, каким образом может быть передан полный отчет информатора при соблюдении требований безопасности.

«Как вам хорошо известно, раскрытие информации нашим клиентом напрямую затрагивает национальную безопасность и интересы американского народа. Это означает, что полная информация, предоставленная нашим клиентом в качестве информатора, должна быть передана в Конгресс и что мы, как его адвокаты, должны иметь возможность общаться с членами Конгресса и их сотрудниками, имеющими допуск к секретной информации», — говорится в его письме.

По словам Бакая, офис директора национальной разведки не ответил на запрос в установленный срок. Адвокат сообщил, что намерен обратиться к членам комитетов по разведке Сената и Палаты представителей, чтобы организовать несекретный брифинг по поводу действий Тулси Габбард и «лежащих в основе разведывательных опасений».