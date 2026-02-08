Захарова объяснила террористические атаки Украины на Россию

Киев замещает свои промахи и поражения на поле боя терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам дипломата, Москва всегда расценивала теракты со стороны Киева как часть гибридной войны.

«И там, где они понимают, а это они осознали точно, что они не могут добиться результата на поле боя, на поле сражения, там, где у них это не получается и уже, очевидно, не получится, там они замещают эти свои промахи, эти свои поражения терактами против мирного населения, против гражданской инфраструктуры», — подчеркнула Захарова.

До этого The New York Times писала, что Украина начала целенаправленно охотиться на российские нефтяные танкеры. В статье говорится, что главной целью ударов является создание дополнительных рисков и финансовых издержек для морских перевозок. NYT подчеркивает, что подобная стратегия может привести к резкому увеличению страховых ставок и «усилить давление на международных партнеров РФ, которые вовлечены в логистические цепочки».

Ранее в Белгороде произошел масштабный блэкаут после атаки ВСУ.