В Верховной раде Украины рассказали о проблемах с сотовой связью в стране

Система связи на Украине «посыпалась», операторы оказались не готовы к отключениям электроэнергии. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Верховной рады Александр Федиенко.

По его словам, текущее положение дел нельзя назвать неожиданностью. К этой ситуации, считает парламентарий, привело пренебрежительное отношение украинских операторов связи к угрозе продолжительных отключений электроэнергии и нежелание вкладываться в модернизацию сетей.

Федиенко рассказал, что в ближайшем пригороде Киева сигнал мобильной связи отсутствует у всех операторов.

В воскресенье, 8 февраля, мэр Киева Виталий Кличко предупредил украинцев о наступлении очень тяжелых дней для столицы Украины. По данным властей, в городе ожидаются сильные морозы, особенно в ночные часы.

В этот же день украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что страна лишилась существенной доли доступной электроэнергии. По данным компании, свет дают на полтора-два часа в сутки. Там также отметили, что наиболее сложная ситуация сложилась в Киеве.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».