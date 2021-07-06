Песков рассказал подробности поездки Путина в Кузбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности поездки главы государства в Кемеровскую область.

Журналисты спросили, взял ли российский лидер «жалобную папку» с «Прямой линии» с собой в Кемерово.

«По детскому саду все делается уже, поэтому на эту жалобу очень оперативно поступила реакция. Что касается жалобной папки, тут я не могу вам сказать, какое будет решение, по крайней мере, президент обладает всем объемом информации», — сказал Песков.

Относительно других обращений жителей региона к президенту пресс-секретарь сказал, что дела находятся в самом начале.

«Дела в самом начале, эта обработка – процесс очень длительный, сейчас как раз мы верстаем для ведомств подборки, по ведомствам, по министерствам. И губернаторы также обратились за сводом вопросов и обращений по своим регионам. Сейчас это все готовится», — подытожил Песков, отметив, что этот процесс затянется до следующей «Прямой линии».

Президент России Владимир Путин 6 июля прибыл в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.