Число пострадавших в результате ракетного обстрела Скадовска выросло до 12

Число пострадавших в результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Скадовска в Херсонской области увеличилось до 12. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что одному человеку помощь была предоставлена на месте, остальные 11 пришли в больницу.

10 из 11 пострадавших оказали помощь, у них диагностировали ранения легкой степени тяжести, одного человека госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. При этом чего-то критичного выявлено не было.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, у многих пострадавших осколочные ранения. В результате ракетного обстрела в Скадовске был разрушен частный жилой дом.

В регионе была объявлена авиационная опасность.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года, вошли в состав Российской Федерации. С 20 октября в вышеперечисленных регионах введено военное положение.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.