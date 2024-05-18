Индия и Пакистан обратились к своим гражданам в Киргизии

После произошедших в Бишкеке беспорядков посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения диппредставительств.

В посольстве Пакистана сообщили, что нападению подверглись несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов, включая граждан Индии, Пакистана и Бангладеш.

«Ситуация в настоящее время спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться в помещении и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем», — призвали в индийском диппредставительстве.

В ночь на 18 мая в центре Бишкека собралось более тысячи человек после драки местных жителей с иностранцами. Агентство 24.kg сообщало, что в центре Бишкека внутренние войска оцепили улицу, где собрались люди. На место были доставлены водометы. Толпа людей собралась после конфликта, произошедшего в хостеле. Внутренние войска оцепили улицу. По данным агентства, силовики стоят на пересечении Чуйского проспекта и улицы 7 Апреля. Участники акции протеста требовали правосудия для тех, кто участвовал в массовой драке.

Позже люди согласились разойтись после разговора с главой ГУВД. Минздрав Киргизии сообщил о 29 пострадавших после беспорядков в центре Бишкека.

Ранее в Казахстане начали задерживать узбеков за правонарушения в России.