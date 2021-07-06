Движение по трассе «Джубга-Сочи» восстановлено

Движение по трассе «Джубга-Сочи», ранее перекрытой в обоих направлениях из-за схода селевых потоков в районе поселка Гизель-Дере, восстановлено также в обоих направлениях, передает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД по Красноярскому краю.

«Туапсинский район, автодорога Джубга — Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, где сошел сель, в 03:10 восстановлено движение транспорта в обоих направлениях», — заявили в полиции.

Ранее жителей поселка Джубга начали эвакуировать из-за сошедшего селя. На месте происшествия также работают несколько машин скорой помощи, медики раздают застрявшим на трассе бутилированную воду.

В Сочи практически все реки вышли из берегов. Непогода началась 4 июля. Тогда прошел ураган, из-за сильного ветра в Адлерском районе на людей упало дерево. Погиб один человек, еще двое пострадали. В городе объявили штормовое предупреждение.