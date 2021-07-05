В Москве началось исследование вакцины «Спутник V» для подростков

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12-17 лет начались в центре имени Гамалеи в Москве. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Для этого мы уже набрали запланированное количество участников — 100 человек. Сегодня началось медицинское обследование первых добровольцев, в которое в обязательном порядке входит ПЦР-тест», — рассказала она.

По словам Раковой, для вакцинации используется препарат «Спутник V» для людей старше 18 лет, но в меньшей дозе. Исследование продлится в течение года. В этот период дети будут находиться под постоянным наблюдением врачей.

«Для вакцинации после введения первого и второго компонентов подростки в течение трех дней будут находиться в стационаре в изолированном боксе, где их еще раз осмотрят перед вакцинацией и потом будут наблюдать за их самочувствием. После они должны будут еще несколько раз посетить больницу для сдачи анализов. Подростки будут вести дневник самонаблюдения в специальном мобильном приложении, а их самочувствие будут контролировать по телефону врачи», — добавила заммэра.

22 марта директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что о начале испытаний новой формы вакцины от коронавируса «Спутник V» в виде назальных капель.