Жителей Сочи призвали приготовиться к возможной эвакуации из-за угрозы наводнения

В сочинских реках Хорота и Мацеста зафиксирован критический уровень воды, жителей просят собрать необходимые вещи на случай возможной эвакуации. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Включены сирено-речевые установки для оповещения населения о возможных подтоплениях и вероятности выхода рек из берегов. Жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию», — говорится в сообщении.

В случае необходимости оказания помощи населению в городе несут дежурство экипажи «Кубань-СПАС» и экипажи МКУ «Служба спасения Сочи».

4 июля на Сочи обрушился ливень со шквалистым ветром. Дождь до сих пор не утих. В некоторых частях города движение транспорта заблокировано. Местные жители делятся в соцсетях фотографиями и видео автомобилей, которые заглохли из-за подтоплений.

Власти города объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра до 22 м/с, а также образование смерчей над морем. В Адлерском районе из-за сильного ветра на людей упало дерево. В результате один человек погиб, двое пострадали.

Ранее в результате сильных ливней и последующего выхода из берегов трех рек затопило ряд населенных пунктов Бахчисарайского района Крыма.