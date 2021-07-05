Переболевших коронавирусом людей будут персонально приглашать на обследование

Пациенты, которые переболели коронавирусом, будут получать персональные приглашения на медицинский осмотр. Об этом сказал глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе своей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

«Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию. Мы начинаем действовать проактивно, подталкивать. Это подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации», — сказал Мурашко.

По словам министра, у переболевших коронавирусом граждан будут определять, нужна ли им медпомощь или госпитализация.

Ранее Мурашко на встрече со студентами Уральского государственного медицинского университета сообщил, что первая партия вакцины против коронавируса для вакцинации иностранных студентов в России уже подготовлена.

До этого инфекционист рассказал, как лечат COVID-19 у вакцинированных.