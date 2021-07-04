ФБР ведет расследование после кибератаки на компанию Kaseya

Федеральное бюро расследований США начало расследование в связи с атакой хакеров на компанию-разработчика программного обеспечения Kaseya при помощи вируса-вымогателя. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным СМИ, атаке подверглись не менее 20 компаний, которые оказывают IT-услуги малому и среднему бизнесу.

За взломом, предположительно, стоит хакерская группировка REvil, которую западная пресса часто причисляет к «российским». Ранее она была замечена в атаках на Apple и бывшего президента США Дональда Трампа. Так, в апреле этого года хакеры взломали Quanta Computer, одного из тайваньских производителей комплектующих, который является партнером ряда крупных технологических компаний.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что не уверен в том, что за недавней хакерской атакой при помощи вируса-вымогателя в США стоит Россия.