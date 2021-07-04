В Москву в середине второй недели июля придет новая волна жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что в середине следующей недели в Москве ожидается новая волна жаркой погоды, сообщает ТАСС.

«Начиная со среды-четверга устанавливается жаркая погода. В среду температура будет уже 30 и выше градусов, а в четверг по области — уже до 32-34 градусов. Антициклон, который установится, будет мощным, его разрушение будет длительным процессом. Можно говорить, что до 13-14 июля такая жаркая погода сохранится», — рассказал Вильфанд.

Синоптик уточнил, что жаркую погоду ожидают с 7-8 до 13-14 июля, а температура воздуха будет на пять градусов выше нормы.

«Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели», — пояснил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр спрогнозировал самые жаркие летние дни в России.