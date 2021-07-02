Экс-министр предупредил об угрозе голода на Украине из-за закона о земле

Бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала «Первый независимый» заявил, что открытие рынка земли может привести к утере украинского контроля над продуктовым экспортом и возможному голоду.

По словам Суслова, продажа украинских сельскохозяйственных земель и агрохолдингов иностранным компаниям может привести к значительному увеличению продовольственного экспорта.

«То есть может создаться такая ситуация, что самим нечего будет кушать, но экспорт мы остановить не сможем, если в этом будут заинтересованы транснациональные корпорации», — считает Суслов.

Ранее Тимошенко заявила, что Украина потеряет 72% земель из-за нового закона.

Новые правила снимают мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Так, первые два года на покупку земли смогут претендовать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 га в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать юридические лица не более 10 тыс. га в одни руки.