Владелец «пыточного» рехаба в Видном арестован

В Подмосковье суд арестовал организатора «пыточного» рехаба в Видном Максима Антонова до 3 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Антонова меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласила решение судья.

Он обвиняется в похищении человека и незаконном лишении свободы.

О пытках в рехабе стало известно 4 декабря. Персонал морил подопечных голодом, избивал и удерживал взаперти. Один из постояльцев за три месяца в центре потерял 60 килограммов, так как не получал достаточно еды. 27-летний мужчина весил 100 кг в момент, когда поступил в учреждение.

Известно, что причиной потери веса стали издевательства, которым подвергался молодой человек. Так, по его словам, его били по почкам, обливали холодной водой и практически не давали еды. Компании из 40 постояльцев в день якобы давали одну курицу на всех.

Ранее в Подмосковье арестовали основательницу другого рехаба, где истязали детей.