Врач рассказал, какая диета облегчит течение коронавируса

Некоторые продукты питания позволяют снизить тяжесть СOVID-19, рассказал глава НИЦ «Здоровое питание», профессор Олег Медведев изданию «Аргументы и Факты».

Эксперт прокомментировал исследование ученых Колумбийского университета, которые проанализировали истории болезни 568 заболевших из разных стран и выяснили, что на 73% тяжелее болели люди, которые отдавали предпочтение растительному питанию и умеренному потреблению мяса.

«Научные исследования показывают общую пользу растительного рациона, но теперь появились данные, свидетельствующие, что растительное питание и рыба вместо мяса в рационе снижают вероятность осложнений при COVID-19. Польза от такой диеты объясняется многими факторами», — отметил эксперт.

По его словам, клетчатка помогает поддерживать здоровый микробиом, что способствует укреплению иммунитета, а ненасыщенные жирные кислоты из рыбе и растительных масел важны для профилактики болезней органов кровообращения и могут иметь противовоспалительное действие.

Правильное питание в любом случае поможет снизить количество тяжелых случаев инфекции, так как именно люди с нарушениями обмена веществ чаще страдают от осложнений коронавируса, отметил Медведев.

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