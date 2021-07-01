Климатолог рассказал, как «успокоить» погоду в России

Директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин заявил, что жара с рекордной температурой, а потом ливень с локальными наводнениями, как этим летом в России, – это признаки того, что климат «нервничает». Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, в последнее время погодные аномалии стали проявляться чаще и заметнее, так как из-за глобального потепления, которое связано с деятельностью человека, стал меняться характер климата.

«Грубо говоря, климатическая система Земли – это нечто тяжелое и большое, что сдвинуть довольно тяжело. Скажем, что человечество сдвинуло ее на градус, но при этом раскачало сильнее», — сказал он.

Также специалист подчеркнул, что «успокоить» климатическую систему можно, однако на это необходимо много десятилетий или даже несколько столетий.

По мнению Кокорина, сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы не раскачать климатические качели еще больше.

«Для этого нужно снизить выбросы парниковых газов, то есть надо переходить на «зеленый» путь развития, что постепенно и происходит», – сказал представитель Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов сообщил, что через несколько лет снег зимой, возможно, станет редкостью. К этому может привести понижение континентальности климата.