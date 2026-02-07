Размер шрифта
«В ангаре ты говорил, что тебе нужны идеи»: Эпштейн помогал манипулировать Биллом Гейтсом

Эпштейн помогал предполагаемой любовнице Гейтса в манипуляциях
SDNY/Global Look Press

Скандально прославившийся финансист-педофил Джеффри Эпштейн помогал предполагаемой любовнице предпринимателя Билла Гейтса в манипуляциях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, Эпштейн рекомендовал советнице Гейтса по нейротехнологиям Мелани Уокер при случае вспоминать о тайных «встречах на озере и в ангаре», чтобы контролировать предпринимателя.

Согласно опубликованной переписке, в 2017 году Уокер пожаловалась Эпштейну на внутренний конфликт, связанный с проектом по борьбе с болезнью Альцгеймера. Она утверждала, что ее отстраняют от работы. Она хотела напрямую обсудить ситуацию с Гейтсом, но боялась, что он перепоручит ее письмо другим участникам проекта, что фактически могло бы снизить ее влияние.

В ответ Эпштейн предложил использовать личные отношения Уокер с Гейтсом. Он посоветовал добавить в письмо намек на их приватные встречи, чтобы Гейтс не посчитал нужным делиться перепиской с коллегами.

«Когда мы были на озере или в ангаре, ты говорил, что тебе нужны уникальные, а не скучные идеи», — таким образом рекомендовал Эпштейн сформулировать сообщение для Гейтса.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна. Он обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет.

Ранее брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа.
 
