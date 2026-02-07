Российский дипломат рассказал о готовности первого реактора турецкой АЭС «Аккую»

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов сообщил РИА Новости, что строительство первого реактора АЭС «Аккую» находится в высокой степени готовности.

«Сооружение АЭС «Аккую» ведется в соответствии с графиком. Как уже отмечалось и российскими, и турецкими официальными лицами, первый реактор находится в высокой степени готовности», — подчеркнул дипломат.

25 сентября 2025 года «Росатом» отгрузил корпус реактора ВВЭР-1200 для АЭС «Аккую» в Турции. До этого агентство Anadolu анонсировало запуск первого энергоблока строящейся АЭС. Тогда гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких сообщил, что работы идут на четырех энергоблоках, но первый — в приоритете. Буцких добавил, что после окончания работ на первом блоке начнется этап запуска.

«Аккую» строится по российскому проекту в провинции Мерсин на юге Турции и станет первым атомным реактором в республике. Строительство АЭС началось в 2018 году, а планируемая дата завершения — 2026 год. Электростанция будет включать четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200, мощностью по 1200 МВт каждый. Эти реакторы разработаны компанией «Росатом», которая выступает в качестве основного подрядчика проекта. Общие затраты на строительство оцениваются примерно в $22 млрд.

