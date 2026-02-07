Юрист объяснил, кто обязан заплатить за травмы из-за падения на обледенелом тротуаре

Юрист Виноградов: за компенсацией ущерба от падения на льду можно обратиться в суд

Законодательство Российской Федерации устанавливает круг лиц, ответственных за безопасность пешеходных зон в холодное время года, и предоставляет механизмы для защиты прав граждан. О том, кто обязан компенсировать ущерб от падения на льду, «Газете.Ru» рассказал д.ю.н., профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В отношении содержания придомовой территории таким лицом выступает организация, осуществляющая управление многоквартирным домом — управляющая компания или товарищество собственников жилья. Их обязанность, регламентированная законодательством, включает поддержание придомовой территории в безопасном состоянии.

«Она выражается в своевременной очистке от снега и обработке противогололедными материалами тротуаров, пешеходных дорожек, площадок перед подъездами и самих ступеней. Также постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 установлены требования к периодичности и качеству уборки, кроме того, регулирование может содержаться в региональных правилах благоустройства», — объяснил он.

Если падение произошло на территории, принадлежащей коммерческой организации — магазину, ресторану, офисному центру, то ответственность несет собственник или арендатор, обязанный обеспечивать безопасный доступ для посетителей.

«Ответственность с них снимается только в том случае, если человек пострадал из-за обстоятельств непреодолимой силы или по собственной вине. За состояние тротуаров вдоль улиц, пешеходных зон и дорог обычно отвечают коммунальные службы — муниципальные учреждения, занимающиеся их содержанием и благоустройством», — добавил юрист.

Важным для успешного взыскания ущерба является сбор доказательств бездействия или ненадлежащей уборки территории. Просто факта падения и причинения вреда недостаточно. Необходимо доказать, что в момент происшествия территория не была очищена и обработана, установленные нормативы по уборке нарушены, а ответственная организация не приняла мер для обеспечения безопасности, например, не установила предупреждающие знаки.

Первым шагом для последующего взыскания ущерба должен стать вызов скорой медицинской помощи или самостоятельное обращение в медучреждение.

«Не забудьте сообщить медикам, как именно вы упали и где. Справки, выписки из истории болезни, заключения травматолога будут служить основным доказательством причиненного вреда здоровью по причине падения. Также необходимо тщательно зафиксировать обстоятельства происшествия: сделать фото- и видеозаписи, взять показания очевидцев, также можно запросить записи с видеокамер наблюдения. При фиксации обстоятельств происшествия нужно снять крупным планом место падения и участок гололеда, общий план, чтобы были видны здание, адрес, отсутствие ограждений или предупреждений с указанием даты и времени съемки», — рекомендовал эксперт.

С собранными документами и подтверждениями можно обратиться непосредственно в ответственную за уборку территории организацию с претензией в письменной форме. Ее необходимо вручить под подпись или направить заказным письмом с уведомлением. Часто на этой стадии вопрос решается в досудебном порядке.

В случае отказа в добровольной компенсации пострадавший имеет право обратиться в суд для возмещения утраченного заработка, расходов и компенсации морального вреда. Возмещению подлежат документально подтвержденные расходы, связанные с лечением и реабилитацией, покупкой лекарств и медицинских изделий, протезированием, расходами на сиделку, а также восстановление поврежденного имущества.

«Особо следует обратить внимание на платные медицинские услуги: если возможно получить требующуюся медицинскую помощь в рамках государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, то включить эти услуги в возмещаемые в рамках искового заявления не получится», — заявил юрист.

Размер компенсации морального вреда по таким искам определяется судом с учетом обстоятельств причинения вреда здоровью, объема и характера причиненных телесных повреждений, периода нахождения на лечении, характера перенесенных операций, а также требований разумности и справедливости, резюмировал Виноградов.

