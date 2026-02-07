Названа возможная дата встречи «Совета мира» по Газе

Соединенные Штаты Америки намерены провести встречу лидеров «Совета мира» по сектору Газа в Вашингтоне 19 февраля. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«По словам американского чиновника и дипломатов из четырех стран, входящих в состав «Совета мира» по Газе, Белый дом планирует провести встречу лидеров этого совета 19 февраля», — сказано в публикации.

По информации портала, встреча может пройти в институте мира США (USIP), ранее переименованном в честь американского президента Дональда Трампа. За день до первой встречи ожидаются переговоры между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». Для участия в его работе американский лидер пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых есть Россия, Украина и Китай.

Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы палестинского анклава.

Европейские лидеры в свою очередь отнеслись к предложениям Трампа с большой долей скептицизма. Агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы работают над изменением условий работы «Совета мира» и стремятся убедить арабские страны также воздействовать на Трампа для внесения корректировок. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп высказался о приглашении Путина в «Совет мира» по Газе.