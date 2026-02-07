В Тверской области после атаки БПЛА начался пожар на предприятии

Королев: в Тверской области после атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии

На одном из предприятий в Тверской области после атаки беспилотника (БПЛА) произошло возгорание. Об этом заявил врио губернатора региона Виталий Королев, сообщается в Telegram-канале «Тверская область. Официально».

«Ночью 7 февраля в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание на одном из предприятий Конаковского округа. Мною дан ряд поручений по дальнейшему мониторингу обстановки. Все силы и средства на месте», — говорится в сообщении.

По словам врио губернатора, информации о пострадавших в настоящее время не поступало.

Тверская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 6 января силы ПВО уничтожили над регионом шесть дронов. Всего в тот день над регионами России были уничтожены 360 беспилотников самолетного типа.

