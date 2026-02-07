Размер шрифта
Парализованного на Пхукете россиянина направили на реабилитацию в РФ

РИА Новости: гражданина РФ, парализованного на Пхукете, отправили в Новосибирск
Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Гражданина РФ Евгения Шеина, эвакуированного из Таиланда, после полного медицинского обследования направили на реабилитацию в медицинский центр в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на супругу Евгения Ольгу.

Отмечается, что во время отдыха на Пхукете 45-летнего Евгения поразил полный паралич из-за синдрома Гийена-Баре. Такой диагноз мужчине, ведущему здоровый образ жизни, поставили тайские врачи. Синдром Гийена-Баре является редким аутоиммунным заболеванием. Оно возникает у некоторых людей после перенесения какого-либо инфекционного заболевания, даже простудного.

Собеседница агентства рассказала, что в Новосибирске врачи подтвердили диагноз, ее муж находится в реабилитационном центре. Он проходит курс лечебной физкультуры, прессотерапии и массажа. Медики ожидают, что ему станет лучше в течение 3-6 месяцев.

По данным Telegram-канала SHOT, 45-летний предприниматель Евгений прибыл в Таиланд из Новосибирск в начале декабря вместе с женой и дочерью. Семья арендовала виллу, мужчина посещал спортзал, и до середины января отдых проходил без осложнений. Утром 17 января у него внезапно появилось онемение в руках, а уже спустя сутки он утратил способность ходить.

Ранее российского маркетолога отравили наркотиками и ограбили в Таиланде.
 
