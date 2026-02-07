Размер шрифта
В США заявили, что республиканцы могут потерять контроль над Конгрессом

Axios: республиканцы США допускают утрату контроля над обеими палатами Конгресса
Patrick Semansky/AP

Республиканцы по итогам предстоящих осенью промежуточных выборов могут потерять контроль над обеими палатами Конгресса США. Об этом пишет портал Axios.

«Потеря Сената, в котором республиканцы располагают большинством (53 голоса против 47 голосов), является вполне возможной и им придется бороться сильнее, чем они ожидали, чтобы удержать его», — говорится в публикации.

Авторы пишут, что переход обеих палат Конгресса под контроль Демократической партии стал бы настоящим «политическим потрясением» — полной нейтрализацией республиканцев на грядущие два года, в течение которых Белый дом будет оставаться под их контролем.

6 февраля президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал республиканцев поддержать «закон о спасении Америки», который предусматривает меры против фальсификаций на выборах.

По его мнению, избирательный процесс в США сфальсифицирован, «украден» и является посмешищем во всем мире.

Ранее Трамп объяснил, почему ему было важно «победить психов» и переизбраться на второй срок.
 
