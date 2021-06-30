Дело блогера Эдварда Била о ДТП поступило в прокуратуру

Расследование дела блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, завершено, оно поступило в столичную прокуратуру, сообщает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»)», — заявили в пресс-службе.

Решением Тверского суда Москвы блогеру Билу была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, ему грозит до двух лет колонии.

Ранее блогер Эдвард Бил продал машины, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.