В Индонезии нашли самую длинную змею в мире

Длина внесенного в Книгу рекордов Гиннеса сетчатого питона составила 7,22 метра
Shutterstock

Обнаруженного на индонезийском острове Сулавеси сетчатого питона (Malayopython reticulatus) официально признали самой длинной змеей в мире. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Змею, которую назвали «Баронессой», нашли в конце прошлого года в округе Марос. Ее длина от головы до кончика хвоста составила 7,22 метра. При полном расслаблении, которого можно достичь лишь при анестезии, пресмыкающееся станет длиннее еще минимум на 10%, но специалисты отказались из-за такой процедуры из-за рисков для «Баронессы».

Питона также взвесили, его масса составляет 96,5 килограммов.

Сейчас «Баронесса» находится под защитой местного защитника природы, который организовал в Маросе своеобразный приют для змей.

Питоны — это крупные неядовитые змеи из семейства питоновых. Они распространены в тропических и субтропических регионах Африки, Азии и Австралии.

27 января сообщалось, что беременная женщина спасла своего кота от четырехметрового питона.

Ранее в стене российского банка обнаружили двухметрового питона.
 
