В США спустя 58 лет раскрыли убийство ребенка с помощью сообщения в Facebook

Тело мальчика, найденное рыбаком в горах к востоку от Орегона, США, в 1963 году, оставалось неопознанным в течение десятилетий, пока полиция не получила подсказку через Facebook. Об этом сообщает The Mirror.

Дело о смерти двухлетнего ребенка было закрыто всего через месяц после обнаружения тела, так как никто не мог его идентифицировать. В 2008 году был взят образец ДНК, который позволил ученым составить примерное изображение мальчика, но и после этого его не опознали.

В конце 2020 года правоохранителям отправили сообщение в Facebook с подсказкой, после которой полиция связалась с экспертами по ДНК и генеалогами, чтобы составить схему генеалогического древа. Поиск в огромной базе данных обнаружил двух потенциальных братьев и сестер погибшего ребенка.

«Интервью с ДНК-подтвержденным сводным братом по материнской линии в Огайо показало, что у него пропал молодой брат с синдромом Дауна, родившийся в Нью-Мексико. В ходе дальнейшего расследования было обнаружено свидетельство о рождении, и через 58 лет у ребенка из Кин-Крик Доу было имя: Стиви Кроуфорд, родившийся 10 февраля 1960 года», — рассказал изданию источник в полиции.

Обстоятельства смерти на данном этапе остаются неясными.

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