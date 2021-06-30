Пациенты просят Минздрав утвердить список противопоказаний к прививке от COVID-19

Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился к главе министерства здравоохранения страны с просьбой рассмотреть возможность установки перечня конкретных медицинских противопоказаний к прививке от коронавируса, сообщает издание «Известия» со ссылкой на текст обращения.

Как отмечает ВСП, на данный момент перечни противопоказаний, указанных в разделе «С осторожность» в инструкциях к вакцинам, нормативно не закреплены.

При этом в инструкции к вакцине «Спутник V» говорится, что препарат следует использовать с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других нарушениях центральной нервной системы, а также при ряде перечисленных острых заболеваний.

«Нужен конкретный перечень нозологий. Не просто «заболевания печени», а какие конкретно заболевания печени. Нехватка информации для врачей сейчас является одной из основных причин того, что люди боятся вакцинироваться», – заявил сопредседатель союза Ян Власов.

Кроме того, в ВСП сочли преждевременным ограничение плановой госпитализации непривитых от коронавируса пациентов, пока не утвержден список противопоказаний к вакцинации.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что противопоказаниями для вакцинации являются острые состояния.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».