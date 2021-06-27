Опубликованы рекомендации по вакцинации беременных «Спутником V»

Применение вакцины от коронавируса «Спутник V» во время беременности рекомендуется только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом следует из обновленной инструкции к препарату, опубликованной на сайте справочника лекарственных препаратов medum.ru.

«Отсутствует опыт клинического применения препарата Гам-КОВИД-Вак [Спутник V] при беременности. <...> В связи с этим применять препарат Гам-КОВИД-Вак при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — сообщается в документе.

Также в инструкции отмечается, что применение препарата «Спутник V» противопоказано в период грудного вскармливания из-за существующего риска для младенцев.

25 июня министр здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщил о снятии противопоказаний для вакцинирования беременных «Спутником V» «с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде».