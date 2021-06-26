В Прикамье мужчина облил бензином 10 человек и попытался их поджечь

В Пермском крае местный житель во время ссоры облил бензином 10 человек и попытался их поджечь. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

«В ночное время 26 июня 2021 года в городе Соликамске местный житель облил бензином людей в гараже и поджог», — говорится в сообщении.

В гараже находились семь мужчин и три женщины. В результате происшествия в больницу доставлены шесть человек с ожогами, в том числе подозреваемый. Возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают детали случившегося. Что послужило причиной конфликта, также не сообщается.

Ранее иностранный гражданин был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как неизвестные напали на него, облили бензином и подожгли в Пушкинском районе Петербурга.