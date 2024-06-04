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Дипломат считает, что России надо «разобраться» с Украиной за 2-3 года

Гаврилов: надо разобраться с Украиной, пока Запад не наладил выпуск снарядов

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U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

России необходимо закончить военную операцию на Украине за 2-3 года, пока западные страны не наладили производство снарядов. Такое мнение высказал в интервью газете «Известия» глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.

Он считает, что в настоящее время НАТО и США не хватает артиллерийских снарядов и их склады опустошены.

Дипломат отметил, что итальянские снаряды не подходят к испанским установкам, испанские не походят к французским и так далее.

«У них полная неразбериха. Но Запад наладит производство через два-три года — в этот срок надо разобраться с Украиной», — сказал Гаврилов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене также назвал немецкие дальнобойные ракеты Taurus «серьезной штукой». Он добавил, что пока канцлер ФРГ Олаф Шольц «сопротивляется их отправлять», но его могут «доломать».

3 июня Госдеп заявил, что НАТО и США не рассматривают возможности отправки военных советников на Украину.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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Операция на Украине
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