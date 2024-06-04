Швеция передаст Украине два самолета ДРЛО

Швеция намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Об этом сообщает газета «Известия».

Шведские самолеты ДРЛО Saab 340 AEW&C оснащены радаром обнаружения воздушных, наземных или морских целей и при помощи аппаратуры связи и сопряжения выдают целеуказания для системы противовоздушной обороны. Они могут наблюдать цели на расстоянии в 350-450 км. Самолет может находиться в воздухе до пяти часов, обладает скоростью около 500 км/ч, максимальной дальностью полета около 1500 км, что превышает протяженность территории Украины. Экипаж судна состоит из шести человек — двух пилотов и четверых операторов радиолокационного комплекса.

Всего в Швеции было выпущено 12 таких самолетов. В настоящее время в военно-воздушных силах страны имеются шесть Saab 340 AEW&C. Два из них Стокгольм собирается в неназванные сроки передать Киеву.

До этого Украина и Швеция подписали оборонное соглашение.

Ранее сообщалось, что Швеция уверена в готовности России к долгому противостоянию на Украине.