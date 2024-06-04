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В Киеве заявили о возможных 10-часовых отключениях света в сутки в зимний период

Депутат Рады Нагорняк: зимой света на Украине может не быть по 10 часов в сутки

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Anna Voitenko/Reuters

Депутат Верховной рады Украины, член парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк заявил, что зимой продолжительность отключений электричества в стране может достичь 10 часов в сутки. Об этом сообщает телеканал «Киев».

По словам Нагорняка, украинцы должны быть готовы к тому, что зимой при минусовой температуре они могут оставаться без электроэнергии по 10 часов в сутки. Депутат отметил, что повышение тарифов на электроэнергию не позволит быть круглые сутки со светом.

До этого сообщалось, что жители Украины требуют запретить повышение тарифов на электричество. Петиция об этом зарегистрирована на сайте офиса президента страны Владимира Зеленского.

3 июня сообщалось, что руководителям энергетической компании «Укрэнерго» резко подняли заработную плату, несмотря на массовые отключения электроэнергии по всей Украине.

Ранее в Киеве отключили фуникулер из-за проблем с электричеством.

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