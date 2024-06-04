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На Украине предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию сотрудников

«Страна»: украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию работников

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Shutterstock

На Украине предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) пожаловались правительству, что Территориальные центры комплектования (аналог военкомата) мобилизуют их работников во время сверки данных. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна».

«Украинские предприятия ВПК, имеющие по закону основание бронировать до 100% персонала, заявляют о том, ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных», — говорится в тексте совместного обращения ряда предприятий.

Более сорока компаний в обращении к властям утверждают, что после достижения сотрудником 25-летнего возраста предприятие обязано сверять его военно-учетные данные с военкоматом, а работник — пройти военно-врачебную комиссию.

«Не редки случаи, когда именно в этот период ТЦК мобилизуют указанную категорию работников, хотя имеют официальные доказательства их непосредственного участия в реализации госконтрактов оборонного назначения. Сразу после прохождения комиссии таким работникам вручается мобилизационное распоряжение без возможности осуществить бронирование», — говорится в заявлении.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в ТЦК.

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращения на Украину.

Ранее на Украине сотрудники военкомата специально сбили велосипедиста.

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