Мбаппе впервые высказался о переходе в «Реал»

Французский футболист Килиан Мбаппе прокомментировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой переход в мадридский «Реал», отметив, что сбылась его мечта.

«Очень рад и горд тем, что стал частью клуба моей мечты — мадридского «Реала». Невозможно объяснить, насколько я счастлив и взволнован сейчас. Мне не терпится увидеть вас, мадридистов», — сказал Мбаппе.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.

Ранее тренер «ПСЖ» не пришел на прощальный ужин к Мбаппе.