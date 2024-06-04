Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что на территории Украины находятся 14 диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) США. Об этом сообщает газета «Известия».

Гаврилов отметил, что по имеющимся данным, на Украине в настоящее время действуют 92 иностранные диверсионно-разведывательные группы, в том числе 14 американских. Дипломат подчеркнул, что генералы и офицеры армии США фактически планируют террористические операции против России. Американские военные не ограничиваются обслуживанием систем типа Shadow, HIMARS, но и непосредственно участвуют в планировании операций.

По словам Гаврилова, как бы иностранные наемники ни прятались, российские ракеты «Кинжал» настигнут их везде, и привел в качестве примера недавний удар по Яворовскому полигону во Львовской области.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать поддержку Киеву, если к власти в стране вернется экс-глава государства Дональд Трамп.

Ранее в Белом доме уточнили разрешение Киеву наносить удары по территории России.