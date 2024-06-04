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США ввели санкции против Ирана из-за беспилотников

США ввели санкции против четырех иранских фирм за производство беспилотников

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

США ввели санкции против четырех компаний и одного физического лица из Ирана, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил американский Госдеп, передает РИА Новости.

В пресс-релизе говорится, что речь идет о беспилотниках, которые Иран поставляет России и «военизированным сателлитам и партнерам для пролонгации конфликтов и дестабилизации региона». Российская сторона это отрицает.

Рестрикции были введены в отношении компаний, связанных с Rayan Roshd Afzar, а также против представителя иранской организации авиационной промышленности.

В Госдепе добавили, что параллельно с США санкции в отношении указанных лиц ввел и Евросоюз.

24 мая сообщалось, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения санкций в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштияни.

Ранее в Иране заявили, что не боятся войны с США.

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