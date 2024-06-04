Возбуждено дело в отношении мужчины, осквернившего памятник «Журавли» в Подмосковье

В подмосковном Видном возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который находился в нетрезвом состоянии и осквернил памятник «Журавли» и Вечный огонь, разбросав венки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей пресс-службы областного главка Следственного комитета РФ.

Подозреваемый, 45-летний гражданин иностранного государства, стал объектом уголовного преследования по статье 354.1 УК РФ за осквернение памятника воинской славы. Следствие установило, что в ночь на 29 мая он разбросал венки у памятника и скрылся с места происшествия.

Сотрудники Следственного комитета активно работают над расследованием, проводя необходимые следственные действия и анализируя запись с камеры наружного видеонаблюдения, зафиксировавшую момент совершения преступления.

Подозреваемый в ближайшее время будет передан следователю для проведения дополнительных действий, заявили в СК.

До этого сообщалось, что жители Подмосковья обеспокоены разрушением мемориала ВОВ.

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