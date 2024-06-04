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Французского наемника захватили в плен под Харьковом

«Известия»: российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом

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Thomas Peter/Reuters

Под Харьковом российские военные взяли в плен наемника, воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Известия».

Боец был схвачен во время боя в районе села Липцы. На опубликованном изданием видео слышно, как он на французском языке просит не стрелять.

Источник «Известий» подтвердил факт пленения иностранца с французским патчем на униформе.

24 мая сообщалось, что российские военные пленили офицера французского легиона в районе Клещеевки.

3 июня бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг заявил, что несмотря на отсутствие официального подтверждения, французские военные инструкторы уже находятся на Украине и обучают местных солдат.

В мае во Франции двухнедельный экспресс-курс по использованию самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar прошли 45 солдат ВСУ.

Ранее в МИД России предостерегли Францию от участия в украинском конфликте.

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