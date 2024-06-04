Российские генералы считают, что США и НАТО готовятся к конфликтам с РФ и Белоруссией

США и НАТО готовятся к развязыванию военных конфликтов с Россией и Белоруссией. Об этом заявили генерал-лейтенант Игорь Колесников и генерал-майор в отставке Вячеслав Круглов в своей статье для журнала Минобороны РФ «Военная мысль», передает ТАСС.

В статье говорится, что одна из военных угроз для будущего России связана с «подготовкой новых прокси-войн».

По их мнению, об этом говорит подготовка новых соединений США и НАТО, а также воинских частей в Польше, Румынии, странах Балтии, Финляндии и Швеции.

В связи с этим, как они считают, возможна провокация по блокированию Калининградского особого района.

Как подчеркивает ТАСС, генерал-лейтенант Колесников является начальником 12-го Главного управления Минобороны РФ, отвечающего за готовность к применению ядерного вооружения.

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