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По обе стороны ливано-израильской границы вспыхнули леса

Лесные пожары наблюдаются по обе стороны ливано-израильской границы

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Телеграм-канал «МЧС России»

Применение фосфорных боеприпасов и обстрелы из реактивных систем залпового огня в лесистых районах привели к возгораниям по обе стороны границы между Ливаном и Израилем. По информации телеканала Al Mayadeen, пожарные очаги зафиксированы на западном секторе южного Ливана у поселков Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра.

Спасательные службы, прибывшие на место происшествия, не могут приступить к тушению огня из-за продолжающегося артобстрела со стороны Израиля.

В районе Западной Галилеи пожары начались после падения крупнокалиберных ракет Burkan в незаселенной местности рядом с городом Бецет, а также двух беспилотников-камикадзе у поселения Шломи.

Несколько очагов возгорания были зафиксированы в Верхней Галилее после минометного обстрела шиитской милицией «Хезболла» армейской казармы в Гейфуре на окраине города Кирьят-Шмона. По данным телеканала, власти начали эвакуацию местного населения из опасения, что пожар может распространиться на жилые кварталы.

Израильские ВВС продолжают наносить удары в ночное время. Информация об авианалетах поступила из поселков Мхейбиб, Рамия, Ханин и Эн-Накура на юге Ливана. Организация «Хезболла» в сводке, опубликованной в своем Telegram-канале, сообщила о потере трех своих бойцов за сутки в результате атак беспилотников.

Ранее беспилотники «Хезболлы» атаковали штаб дивизии израильской армии.

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