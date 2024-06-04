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В США заявили об ответе Путина на решение Макрона по Украине

WP: Путин может унизить Макрона ударом по французским инструкторам на Украине

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AP

Президент России Владимир Путин может ответить военным ударом на решение французского лидера Эммануэля Макрона направить инструкторов на Украину. Об этом пишет Washington Post (WP).

«Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — «Газета.Ru») <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — написал колумнист газеты Ли Хокстадер.

По его мнению, решение Макрона несет слишком большие риски как во Франции, так и на Западе.

3 июня бывший полковник ВМС Франции Пер де Йонг заявил, что несмотря на отсутствие официального подтверждения, французские военные инструкторы уже находятся на Украине и обучают местных солдат.

31 мая депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

До этого СМИ сообщали, что Макрон намерен создать коалицию для отправки военного персонала на Украину. По их данным, французский лидер может представить участников коалиции 6 июня на церемонии в Нормандии, посвященной 80-летию высадки сил союзников во время Второй мировой войны.

Ранее французский политик обвинил Макрона в намерении развязать войну с РФ.

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