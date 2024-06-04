Россиянам объяснили, чем опасен стоматологический туризм

Лечение зубов в таких странах, как США, Германия, Великобритания, Швейцария — безусловно, качественное, но исключительно дорогостоящее. Так что об экономии при стоматологическом туризме в этих случаях речь не идет. По ценовому сегменту такое лечение доступно очень немногим, рассказал «Газете.Ru» Сергей Рожнов, генеральный директор сети клиник «ИмплантТайм» и «ImplantLive», врач-стоматолог, хирург.

«Однако основным мотивом стомтуризма как раз является желание сэкономить. Якобы за рубежом (Белоруссия, Турция, ОАЭ) можно получить такое же лечение за меньшие деньги, а если делать это во время отпуска, то можно совместить приятное с полезным.

В ряде случаев — да, можно говорить об экономии именно на оплате лечения. Потому что в основном такие услуги предлагают клиники-лоукостеры, т.е. стоматологии, для которых основной метод получения прибыли — невысокие цены, рассчитанные на заманивание туристов и иностранцев. Стоматологи в таких клиниках могут лечить дешево, не обращая внимания на последствия такого лечения — ведь с осложнениями, выпавшими пломбами и имплантами будут разбираться уже их российские коллеги», — объяснил он.

По словам эксперта, сейчас наблюдается рост обращений за перелечиванием именно от тех пациентов, которые проводили стоматологические процедуры в клиниках Турции.

«По тем же причинам (экономия на лечении) многие жители крупных городов, в особенности Москвы и Петербурга, отправлялись на лечение в регионы — это был внутрироссийский стоматологический туризм. Но сейчас мы видим другой тренд — жители регионов едут в Москву на лечение, потому что соотношение «цена-качество» лучше в столице, чем в регионах. Отчасти это связано с оттоком врачей из региональных клиник в столичные и в стоматологии крупных городов. Отчасти — с высочайшей конкуренцией, отчего клиники снижают цены и предлагают акции, скидки, рассрочки», — рассказал врач.

Как отметил хирург, в таких странах, как США, Германия, Великобритания, Швейцария качество лечения находится на высочайшем уровне, поэтому, если у пациента есть средства на оплату лечения, то в стоматологиях этих стран ему ничего не грозит. Он получит качественную помощь по всем современным стандартам.

«В ОАЭ и Турции, увы, такого не наблюдается. В клиниках Дубая (где, кстати, очень недешевое лечение) уровень стоматологии находится там же, где были московские клиники 10 лет назад. Про Турцию можно грустно молчать. Важно понимать: в дешевых клиниках цены низкие в том числе за счет невысокой квалификации врачей (за малую зарплату хороший специалист в такой востребованной сфере как стоматология работать не будет даже в Турции). А также — за счет экономии на всем, от диагностики до используемых материалов и инструментов. При этом и врачи, и руководство клиник прекрасно понимают, что турист уедет и увезет все осложнения домой, так что стоматологии с ними иметь дело не придется», — добавил он.

Стоматолог подчеркнул, что нередко такая ситуация наблюдается и при внутрироссийском стоматологическом туризме.

«Мы нередко сталкиваемся с тем, что пациентам требуется перелечивание после дешевого лечения в региональных клиниках. Ведь то, о чем мы говорили выше (квалифицированный врач, современное оборудование, материалы, инструменты), стоит дорого везде, и если региональная клиника предлагает низкие цены — значит, на чем-то из этого она экономит», — резюмировал Рожнов.

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