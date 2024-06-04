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В Белом доме уточнили разрешение Киеву наносить удары по территории России

Кирби: США дали добро Киеву только на точечное применение оружия внутри России

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Andrew Harnik/AP

Соединенные Штаты дали добро Украине только на «точечное и ограниченное» применение американского оружия внутри России для срыва атак на собственные силы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Если украинцы знают, что прямо через границу стоит подразделение российской армии, со стороны которого вот-вот последует атака, то здравый смысл требует разрешить им использовать полученное американское оружие для самозащиты. Это точечное и ограниченное в масштабах применение», — заявил Кирби.

Он подтвердил, что речь идет о районах, граничащих с Харьковской областью. По его словам, запрет на использование дальнобойного оружия против целей внутри России остается в силе.

До этого Кирби заявил, что США получили от Украины заверения в том, что Киев «понимает» указания по территориальным ограничениям на удары по РФ.

3 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен просить союзников о «расширении масштаба применения» западного оружия по целям на территории России.

2 июня сообщалось, что украинским политикам и чиновникам хватило 90-минутного телефонного разговора с представителями Вашингтона, чтобы убедить их в необходимости снять запрет на ответные удары по российской территории.

Ранее стало известно, почему Байден разрешил ВСУ применять западное оружие по территории РФ.

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Операция на Украине
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