Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции Соединенных Штатов соответствует изъятие паспорта у бывшего разведчика США Скотта Риттера, собиравшегося посетить Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — написала дипломат.

До этого Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка, то офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Экс-разведчик также добавил, что Государственный департамент США боится его участия в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Риттер рассказал, что станет с Украиной после поражения в конфликте.